أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدعم ليبيا -
الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق -
سفير مصري جديد في إثيوبيا -
3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي -
بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

Print
"الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها "الصحة": متحورات كورونا سريعة الانتشار.. وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها
أهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الصحة: إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وشدّدت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الإحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (119) حالة مؤكدة وتعافي (188) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (589) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545624) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (534639) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8598) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا