«زراعة الشيوخ»: المشروع القومي للإستصلاح الزراعي دفعة لمواكبة العصر

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قال النائب عبده ابو عايشة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما يتم في مجال الزراعة المصرية، يدفع بالقطاع الزراعي إلى مجالات متطورة تواكب العصر، ويزيد الحاصلات الزراعية والإنتاج الزراعي بشكل عام في البلاد.

وأشار «أبوعايشة» في بيان أصدره اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص مجال متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي «مستقبل مصر»، والذي يتضمن استصلاح نحو 350 ألف فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع الدلتا الجديدة العملاق، والذي يصل نطاق المستهدف استصلاحه فيه نحو 2.2 مليون فدان.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ أن مستقبل مصر الزراعي، مشروع واعد، ومع توفير كافة الإمكانيات له ومصادر الري، وزراعة محاصيل مناسبة للتربة، سيكون قادرًا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية من ناحية، وزيادة الصادرات الزراعية من ناحية أخرى.

وأوضح النائب، أنه لعقود طويلة وقبل تولي الرئيس السيسي الحكم، كانت الزراعة كم مهمل، ولم تطالها أي خطط للتنمية والاستثمار، إلا أن الرئيس السيسي أعطاها أهمية قصوى لزيادة رقعتها، مع تطوير مشروعات الري لتصلها منظومة الري الحديث.