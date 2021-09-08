«مريضة وكنت خايف عليها».. اعترافات المتهم بتكبيل شقيقته بالسلاسل 20 عامًا في قنا (التفاصيل)

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«مريضة والله وكنت خايف عليها.. حجزتها في مصحات نفسية في أسيوط وسوهاج.. كنت خايف عليها إنها تقوم بإيذاء نفسها، ربطتها وقمت بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة وقت ما يكون المرض عليها شديد، وعلى فترات متباعدة، وده كان داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد».. بهذه الكلمات جاءت اعترافات المزارع المتهم بتقييد شقيقته لمدة 20 عاما في منزل من طابق واحد في قنا.

قال المتهم: «دي أختي كنت خايف عليها.. خاصة أنها مريضة، منوها بأن (شقيقته) مطلقة منذ حوالى 20 عاماً وطليقها (يعمل خارج البلاد) ولهما ابنتان (إحداهما متزوجة – والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج)».

وأضاف: «أن شقيقته تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما وأنه تم حجزها بمصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتى (أسيوط – سوهاج) كان آخرها منذ 5 أعوام».

وتابع: «ربطتها وخشية قيامها بإيذاء نفسها قمت بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد، وكنت ألجا أحياناً لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة».

كانت وزارة الداخلية أعلنت تفاصيل الواقعة، وكشفت ملابسات ما تم تداوله عن قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل منذ 20 عاماً بـ قنا وبالفحص تم التوصل للمتهم «مزارع» وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.