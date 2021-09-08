مختار مختار : لا أتفاوض مع المصري

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أكد مختار مختار المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي أنه لا يتفاوض حالياً مع مسؤولي النادي المصري من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكان المصري قد أعلن عن توصله لاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي تدريب الفريق، قبل أن يعتذر الأخير ويضع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية في ورطة، بعدما أعلن عن الاتفاق بشكل نهائي على كل التفاصيل مع المدرب السابق للأهلي.

وقال مختارمختار : «لا توجد أي اتصالات بيني وبين مسؤولي النادي المصري، وكل ما يتردد عن أنني تركت غزل المحلة بسبب عرض من المصري لا أساس له من الصحة».

وأضاف مختار مختار : «الوضع في نادي غزل المحلة وجدت أنه لن يساعدني على النجاح خاصة في ظل عدم تنفيذ بعض الأمور التي اتفقنا عليها بشأن ضم بعض الصفقات الجديدة».