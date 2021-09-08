كيروش ليس الأول .. حراس مرمى بدرجة مدير فني في الكرة المصرية

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلفاً لحسام البدري.

كيروش، صاحب الـ 68 عامًا، كان حارسًا للمرمى على مدار مشواره الكروي قبل الاعتزال وتوجيه قبلته لمجال التدريب.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية لم يشهد على تواجد كبير لحراس مرمى على رأس الأجهزة الفنية للأندية والمنتخبات، حيق تفرغ بعضهم للعمل الإعلامي على سبيل المثال وأخرين تولوا منصب مدربي حراس المرمى.

وربما يكون ظاهرة حديثة على الدورى المصرى فى الألفية الحالية، تولى مدير فنى ممن كانوا يشغلون مركز حراسة المرمى، القيادة الفنية لأحد أندية المسابقة، حيث يتولى الأرجنتينى ريكاردو أنتونى لافولبى المسؤولية الفنية لفريق نادى بيراميدز فى موسم 2018-2019 لفترة قصيرة، حيث تُوج الأرجنتينى مع منتخب راقصى التانجو بلقب كأس العالم 1986، وسبق له تدريب العديد من الأندية والمنتخبات أبرزها ترأس الجهاز الفنى لمنتخب المكسيك فى 2006.

ويعتبر المخضرم فكرى صالح، شيخ مدربى حراس المرمى، واحد من الحراس القلائل الذين خاضوا تجربة قصيرة فى القيادة الفنية ومنصب الرجل الأول في الكرة المصرية، بتولي تدريب المنتخب العسكرى نجح خلالها فى التتويج بلقب أمم أفريقيا.

في الوقت الذي خلاله تفرع أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر فى كأس العالم 90، للعمل الإعلامى بعد اعتزاله اللعبة، فتوهج فى مهنة المعلق الرياضى بدايةً من كأس الأمم الأفريقية 98 ببوركينا فاسو، ليدخل رويداً رويداً فى المجال ليصبح واحدا من أشهر الإعلاميين على الساحة الرياضية فى مصر، بينما أثبت الراحل ثابت البطل تمكنا كبيرا فى منصب مدير الكرة بالنادى الأهلى خلال فترة طويلة ضرب خلالها نموذجاً فى فن الإدارة من حيث الحزم والقوة والانضباط، بينما اتجه عدد كبير آخر من حراس مرمى الكرة المصرية المعتزلين لمجال التدريب وشغل منصب مدرب حراس المرمى فى الأندية والمنتخبات، على رأسهم من الجيل الماضى سعفان الصغير حارس الإسماعيلى وأيمن طاهر نجم حراسة المرمى السابق للزمالك ومصطفى كمال وطارق سليمان وأحمد ناجى وغيرهم من الحراس، فى حين اتجه نادر السيد لمجال التسويق الرياضى، بينما حول عبدالواحد السيد قبلته إلى العمل الإدارى بتولى رئاسة نادى جنوب سيناء فور اعتزاله اللعبة.

وعلى الرغم من عدم تفضيل حراس مرمى الكرة المصرية تولى منصب المدير الفنى بعد اعتزالهم، إلا أن هناك العديد من الحراس على مستوى العالم حولوا وجهتهم لعالم التدريب وتولى مهمات الرجل الأول ومن ثم إثبات وجودهم بقوة على الساحة، يأتى فى مقدمتهم المغربى بادو الزاكى الذى درس التدريب فى إنجلترا وتولى تدريب منتخب بلاده أسود الأطلسى، وقيادة عدة أندية مغربية أبرزها الوداد البيضاوى، والإيطالى دينو زوف الذى تولى تدريب منتخب الأزورى مطلع الألفية الحالية والعديد من الأندية الايطالية فى مقدمتها يوفينتوس ولاتسيو، كذلك مواطنه والتر زنجا الذى حقق عدة نجاحات فى الكرة السعودية مع النصر، وبالإمارات أيضاً مع فريقى الجزيرة والنصر، كذلك البلجيكى ميشيل برودوم الذى بزغ اسمه فى عالم التدريب مع فريق الشباب السعودى وغيره من الأندية العربية والخليجية وتتويجه بالدورى البلجيكى للمرة الأولى فى تاريخ نادى ستاندرليج موسم 2008، والقائمة تطول لتشهد عدة أسماء أخرى أبرزها البرازيلى روجيرو سينى والبلجيكى راميوند جويثالس والإسبانى جولين لوبتيجوى.