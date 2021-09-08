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تعرف على مسيرة كارلوس كيروش .. مدرب منتخب الجديد

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تعرف على مسيرة كارلوس كيروش .. مدرب منتخب مصر الجديد تعرف على مسيرة كارلوس كيروش .. مدرب منتخب الجديد

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب ، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي، عقب التعادل مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

ويملك المدرب البرتغالي خبرات كبيرة من خلال الفرق والمنتخبات الكثيرة التي دربها خلال مشواره مع الساحرة المستديرة.

ويبلغ كارلوس كيروش من العمر 68 سنة، ومن مواليد مارس سنة 1953، وكانت بدايته في التدريب مع إيستوريل بريا البرتغالي، ثم تولى منتخب البرتغال للشباب تحت 20 سنة، وفي عام 1994 تولى تدريب فريق سبورتنج لشبونة، وقبل هذه المهمة تولى تدريب أوليييش لشبونه وبيلينينسي، وبعد عامين في سبورتنج لشبونة انتقل لتدريب نيوريك ريد بولز الأمريكي ثم ناجويا الياباني.

عاد كارلوس كيروش بعد ذلك للعمل في المنتخبات حيث درب منتخبي الإمارات وجنوب إفريقيا، وفي عام 2002/ 2003 عمل مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع السير أليكس فيرجسون، ثم تولى تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد لموسم واحد 2003/2004 قبل أن يعود من جديد مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد.

في عام 2008 تولى تدريب منتخب البرتغال ولعب معه في كأس العالم 2010، وبعد مونديال جنوب إفريقيا انتقل لتدريب منتخب إيران ليضعه في مصاف الأندية الآسيوية ويلعب معه في نهائيات كأس العالم مرتين في 2014 و2016.

وفي عام 2019 استقال كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019 أمام الياباني بثلاثية نظيفة.

وفي عام 2019 تولى تدريب منتخب كولومبيا لكنه رحل في ديسمبر 2020 بعد خسارتين ثقيلتين للمنتخب أمام كل من أوروجواي 0-3 في عقر دار فريقه، ثم أمام إكوادور 1-6.

المصرى اليوم

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