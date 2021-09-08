تصديري الكيماويات يدعو لتقنين عمليات فرز وتجميع البلاستيك... و دعم قدرات القطاع غير الرسمي

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طالب المشاركون فى ورشة عمل الوعى ببدائل البلاستيك المستدامة وتقنيات ابتكارها والتى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة بالتعاون مع اليونيدو اليوم بتشريع خاص يتعامل مع القطاع الغير الرسمى العامل فى مجال تجميع وفرز مخلفات البلاستيك من اجل تقنين عمليات فرز وتجميع البلاستيك وذلك لضمان جودة المنتج مشيرين الى انه لايوجد معايير موحدة تحكم هذة العملية وانه من الضرورى تحديد المعايير التى تحكم استخدام المواد البديلة للبلاستيك ومعايير الاستخدام المتعدد للبلاستيك والاستعانة بالخبراء المتخصصين لبناء قدرات القطاع غير الرسمى فى هذا المجال وانشاء معهد للتدريب وتشجيع التعاون مابين اهم المصنعين والمراكز البحثية العامله فى هذا المجال

ودعوا الى اتاحة الفرصه للعاملين فى هذا القطاع للوصول الى مراكز خدمات الصيانه وتوفير المعلومات عن المشتريين للمخلفات البلاستيكية التى تم تجميعها وعمليات التدريب للعاملين فى هذة المنظومة

شارك فى ورشة العمل منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة والمهندس عمرو نصار عضو المجلس وخبراء من اليونيدو واهم المراكز البحثية اليابانية المتخصصة فى التقنيات والابتكارات الحديثة لبدائل البلاستيك

كشفت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة ان هناك اهتمام ملحوظ من قبل المجلس بتوعية المصنعين والمصدرين بالمواد البديله المستدامة للبلاستيك وتقنيات التعبئة الصديقة للبيئة والتكتولوجية المتطورة فى اعادة تدوير البلاستيك والسياسات المتعلقة بالمواد المبتكرة البديلة للتعبئة وممارسات الاقتصاد الدوار للبلاستيك وتاثيره علي الصادرات حيث ان البلاستيك يعتبر اكبر قطاع تصديرى من قطاع الكيماويات ويجب الوقوف علي احدث التقنيات وتوعية المصنعين والمصدرين بها

وكشفت عن انتهاء اليونيدو من دراسة هامة مع مؤسسة كيمونكس للبحوث والاستشارات حول سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فى مصر والمواد البديلة للبلاستيك الصديقة للبيئة من اجل الحد من مخلفات البلاستيك

قالت ان المشروع تموله الحكومة اليابانية و تنفذه وزارتى الصناعة والبيئة بالتعاون مع اليونيدو ويستهدف نشر الوعى بسلسة القيمة الخاصة بالبلاستيك

من جانبه اكد عمرو نصار عضو المجلس على اهميه صناعة البلاستيك فى مصر وتأثيرها الكبير على النمو الاقتصادى

مشيرا الى انه قد بلغت الاستثمارات فى صناعه البلاستيك 7.2نحو مليار دولار وعدد المصانع المسجلة 7500 مصنع وبلغ حجم الانتاج السنوى نحو 16.6مليار دولار ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى من البلاستيك 9.35 مليار دولاروالزيادة السنوية فى الطلب تصل لنحو 9.7%

كشف نصار ان مصر تحتل المرتبة ال38فى قائمة الدول المصدرة للبلاستيك بقيمة 1.7 مليار دولار لينخفض من 2.2 ملياردولار فى 2019 بسبب جائحة كورونا

وقال ان مصر تستورد نحو 70%من المواد الخام التى تحتاجها وان السوق المصرى سوق كبير جدا وهو عنصر جاذب للاستثمار فى صناعة البلاستيك فى مصر

كشف نصار ان العمر الافتراضي للبلاستيك يصل لنحو 200 عام وانه اذا لم يتم اعادة التدوير للبلاستيك سيكون له تاثير خطير على البيئة وعلى الحياة البحرية والتلوث بشكل عام

اكد ان العالم كله يتجه الى عمليات اعادة التدوير و استخدام البلاستيك الذى يتحلل حيويا و توعيه المستهلك ليقوم بعمليه فصل البلاستيك مع طرح حوافز للمستهلكين لفصل وتجميع البلاستيك . شدد نصار على ضرورة سن تشريعات و قوانين لتقنين استخدام البلاستيك

من جانبه عرض احمد حزين ممثل كمينتس ايجيبت ملخص لعملية تحليل سلاسل القيمة للبلاستيك فى مصرمشيرا ان 50%من البلاستيك المنتج محليا يوجه للاستخدام مرة واحدة فى اغراض الزراعه وتغليف الاغذية وهو مايمثل مشكلة لمخلفات البلاستيك

قدر حزين احجم مخلفات البلاستيك بنحو 3.6 مليون طن سنويا وان هناك زيادة سنوية فى حجم المخلفات يصل الى 6%, وان المخلفات الصلبة تتراوح مابين 3.6 مليون طن الى 5مليون طن ، وانه يتم تدوير نحو 1.8مليون طن فقط

من جانبها قالت ايواجواو من ميتسوبيشي للبحوث والاستشارات ان القطاع غير الرسمى فى مصر يتحكم فى عمليات اعادة تدوير البلاستيك وان له مساهمته الكبيرة فى سلسلة القيمة للبلاستيك مشيرة الى ان 30% من عمليات اعادة التدوير تتولاها شركات رسمية فى حين ان الـ70%الباقية يتولاها القطاع غير الرسمى وهو ما يحتاج الى تشريع خاص يتعامل مع القطاع غير الرسمى يقنن عمليات فرز وتجميع البلاستيك لضمان جودة المنتج

من جانبها اكدت نيكوشيما سوبيسي من ميتسوبيشى للاستشارات على ضرورة البحث عن بدائل للبلاستيك وتشجيع انتاج البلاستيك القابل للتحلل حيويا

مشيرة الى ان هذا البلاستيك مفيد للبيئه ويتحلل فى التربة بسهولة وفى مياه المحيط والبحر

وكشفت عن عديد من المبادرات العالمية التى تقنن استخدام البلاستيك وتشجع على التقنيات الحديثة التى تلتزم التعامل مع البلاستيك على نحو مقنن للتخفيف من المشاكل الخاصة به منها ضرائب البلاستيك التى تم فرضها فى الاتحاد الاوربي وقانون تعزيز استخدام الموارد البلاستيك فى اليابان العام الحالى