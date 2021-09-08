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نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

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نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى مصر للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة نائب الأمين العام للأمم المتحدة: منتدى للتعاون الدولي يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

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أكدت أمينة محمد - نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- على أهمية التعاون الدولي في تقديم حلول للدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان.

وأشارت في الكلمة التي القتها افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرونس خلال فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح ، وبمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية، إلى أهمية المنتدى، في نقل المعارف واستكشاف فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول.

وانطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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