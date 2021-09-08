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شوبير: فينجادا صاحب فكرة ترشيح كيروش .. وائل جمعة الأبرز لمنصب مدير

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شوبير: فينجادا صاحب فكرة ترشيح كيروش .. وائل جمعة الأبرز لمنصب مدير المنتخب شوبير: فينجادا صاحب فكرة ترشيح كيروش .. وائل جمعة الأبرز لمنصب مدير

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أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن البرتغالي نيلو فينجادا المستشار الفني لاتحاد الكرة هو صاحب فكرة ترشيح مواطنه كارولوس كيروش لتدريب منتخب الأول لكرة القدم.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «فينجادا مستشارا لكيروش وهو صاحب فكرة ترشيحه مدربا لمنتخب مصر وكيروش يصطحب مساعدان معه».

وأضاف شوبير: «تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لمنتخب مصر كارلوس كيروش ومعه اثنين مساعدين أجانب، ضياء السيد ومحمد شوقي ومعهم عصام الحضرى مدرب حراس مرمي وفينجادا مستشارا فنيا بصورة ودية».

وتابع: «أقوى المرشحين لمنصب مدير حتى الآن وائل جمعة».

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء 8-9-2021 في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا.

ضياء السيد مدربًا عامًا.

محمد شوقي مدربًا.

عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء واخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

المصرى اليوم

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