أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدعم ليبيا -
الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق -
سفير مصري جديد في إثيوبيا -
3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي -
بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة

Print
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التمويلات التي حصلت عليها إفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة التي تعاني من العديد من المشكلات.

وأضاف شلاجينهوف في كلمته أمام منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 في نسخته الأولى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح بمشاركة رفيعة المستوى دولية وإقليمية إن إفريقيا حصلت على نحة 41.4 مليار دولار خلال العام 2018 – 2019 وهو تمويل غير كاف مقارنة بإحتياجات القارة، مؤكدة على ضرورة حشد التمويلات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النظام متعدد الأطراف أثبت نجاحه خلال جائحة كورونا، وأن مواصلة هذا التعاون سيكون ضرورياً من أجل تحقيق التعافي الكامل من جائحة كورونا.

وأنطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة