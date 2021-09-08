منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التمويلات التي حصلت عليها إفريقيا غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة التي تعاني من العديد من المشكلات.

وأضاف شلاجينهوف في كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 في نسخته الأولى الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة رفيعة المستوى دولية وإقليمية إن إفريقيا حصلت على نحة 41.4 مليار دولار خلال العام 2018 – 2019 وهو تمويل غير كاف مقارنة بإحتياجات القارة، مؤكدة على ضرورة حشد التمويلات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص.

وأشار نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النظام متعدد الأطراف أثبت نجاحه خلال جائحة كورونا، وأن مواصلة هذا التعاون سيكون ضرورياً من أجل تحقيق التعافي الكامل من جائحة كورونا.

وأنطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.