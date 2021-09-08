«فارس الكلمة».. أجندة «دسمة» للاحتفال بمرور 40 عامًا على رحيل صلاح عبدالصبور (تفاصيل)

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أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، اليوم الأربعاء، عن بدء الاحتفالات بمناسبة مرور 40 عامًا على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، التي تأتي تخليدًا لعبقرية أدبية شكلت جزءً من ملامح الإبداع المصري والعربي.

تضم أجندة فعاليات الاحتفالات، التي تنطلق يوم 20 من سبتمبر الجاري، مؤتمرًا ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، يحمل عنوان «فارس الكلمة»، إلى جانب العديد من المشاركات الأدبية والثقافية والفكرية والفنية، والتي تشارك فيها قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ومنها مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري، وبث مصور لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجما إلى خمسة لغات هي (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية والإيطالية).

كما تقام ندوة يناقش خلالها الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالسلام الشاذلي «أثر صلاح عبدالصبور في الشعر الحر».

وخلال افتتاحية الاحتفال بالشاعر الراحل، تُعلن وزيرة الثقافة عن جائزة لأفضل ديوان شعري مخطوط يقدمها صندوق التنمية الثقافية، من خلال بيت الشعر العربي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور - صورة أرشيفية

ويعرض المركز القومي للسينما، فيلم «أحلام الفارس القديم». ويقدم المركز القومي للمسرح دراسة نقدية عن كتاب «عبث ادريس وعبدالصبور في المسرح المصري» تأليف الدكتور أحمد سخسوخ وتقديم الدكتور مصطفي سليم، بالإضافة إلى إصدار عدد خاص من مجلة «المسرح» عن المسرح الشعري لدي صلاح عبدالصبور، فيما ينظم البيت الفني للمسرح احتفالية بعنوان «شاعر المسرح» وتتضمن قصائد للشاعر صلاح عبدالصبور تلقيها الاذاعية الكبيرة حكمت الشربيني.

وبمدينة الزقازيق، مسقط رأس الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الزقازيق باحتفالية «الفارس لا يغيب».

وعلى مسرح الهناجر تقام على مدار 7 أيام العديد من العروض المسرحية منها «مسافر ليل» اخراج محمود فؤاد، وفي قاعة صلاح عبدالصبور على مسرح الطليعة، يعرض «يقول لكم» صياغة درامية عن اعمال صلاح عبدالصبور كتابة واشعار يسري حسان واخراج كريم البسطي في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل.