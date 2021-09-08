أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدعم ليبيا -
الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق -
سفير مصري جديد في إثيوبيا -
3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي -
بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف

Print
لتعزيز سلامة وجودة المعروضات والتأكد من التزام المرافق بتطبيق الاشتراطات

شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف

‬‬نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية جملة رقابية مكثفة على مرافق بيع العسل والسمن والجبن والحليب ومشتقاتها بالأسواق والمراكز التجارية وذلك لتعزيز سلامة وجودة المعروضات والتأكد من التزام المرافق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية رصدت تجاوزات صحية وتخزين للمواد الغذائية بطريقة غير صحية مما قد يعرضها للفساد والتلف، كما رصدت مواداً لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء وأخرى مجهولة المصدر، وانذرت الفرق الرقابية المنشآت المخالفة بمعالجة الملاحظات والمرصودة خلال المهلة المحددة تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وبينت الأمانة أن الجولات الميدانية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تعزيز التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة المستهلكين، غير أن الأنشطة المخالفة يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحقها والتي تصل إلى الاغلاق في حال عدم تعاونها في تطبيق الاشتراطات الصحية منعاً لتعريض حياة المستهلك للخطر.

شاهد.. حملة تفتيشية على محالّ السمن والعسل ومشتقات الحليب بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1

وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية