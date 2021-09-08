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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11455.65 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11455.65 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11455.65 نقطة
بتداولات بلغت 6.7 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفًعا 41.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، ومجموعة فتيحي، والباحة، ومعادن، والتموين، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، وجدوى ريت السعودية، رعاية، وجبسكو، والدوائية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و 2.72 %.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وشمس، ومجموعة فتيحي، والإنماء، ومعادن، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 433.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25790.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1881 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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