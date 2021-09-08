"الحج": المحصن بجرعتين لا يستثنى من دخول الحرم للصلاة دون تصريح

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شددت على ضرورة الحجز للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة عبر "اعتمرنا"

أكدت وزارة الحج والعمرة أن أخذ الجرعتين لن يشفع لصاحبه الدخول للمسجد الحرام لأداء الصلاة؛ ما لم يحجز تصريح عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

جاء ذلك في ردٍ على سؤال حول ماذا كان بإمكان الحاصل على جرعتين من لقاح كورونا الدخول للمسجد الحرام وأداء الصلوات دون الحصول على تصريح؛ لتجيب وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقولها: "لا بد من أن يتم حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة من خلال تطبيق اعتمرنا والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد".