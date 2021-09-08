ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة في القليوبية

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ضبطت مباحث القليوبية عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة في قليوب وشبرا الخيمة بقصد ممارسة البلطجة والاتجار وتم التحفظ على 6 قطع سلاح نارى و35 طلقة مختلفة الاعيرة واحيلا المتهمان للنيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث يفيد ضبط عاطلين بحوزتهما اسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار والبلطجة

وتوصلت التحريات ان المتهم الاول يدعى «ع ا ع» 35 سنة عاطل تم ضبطة بمنطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب، وبجوزته بندقية وفرد خرطوش و16 طلقة ومبلغ مالى 600 جنيه وهاتف محمول

وتبين أن المتهم الثانى يدعى «م م م» 28 سنة عاطل وتم ضبطة بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وسبق اتهامه في قضية سرقة وخطف وضبط بحوزته 4 قطع سلاح نارى فرد خرطوش و19 طلقة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخيرة بقصد الاتجار والبلطجة وتولت النيابة التحقيق