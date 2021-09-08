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بعد اعتزالها الفن.. ليلى طاهر تتصدر تريند «جوجل»

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بعد اعتزالها الفن.. ليلى طاهر تتصدر تريند «جوجل» بعد اعتزالها الفن.. ليلى طاهر تتصدر تريند «جوجل»

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احتلت الفنانة القديرة ليلى طاهر «تريند» محرك البحث الشهير جوجل، بعد إعلانها الأخير باعتزال الفن بشكل نهائي.

وقالت «طاهر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، قائلة: «لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية، وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي».

وأشارت أنه يعرض عليها أعمال فنية، لكنها لا تناسبها، قائلة: «الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومافيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد».

وأوضحت الفنانة ليلى طاهر أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها، ولا تعمل لمجرد الحصول على المال، مؤكدة أنها مستمتعة بحياتها الآن.

واختتمت حديثها بالقول: «اكتفيت بما قدمت في تاريخى وأحترم جمهورى ويكفى ما قدمته».

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