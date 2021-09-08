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اتحاد الكرة يخطر الأهلي رسميًا بموعد ولائحة مباراة الطلائع فى السوبر المحلى

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اتحاد الكرة يخطر الأهلي رسميًا بموعد ولائحة مباراة الطلائع فى السوبر المحلى اتحاد الكرة يخطر الأهلي رسميًا بموعد ولائحة مباراة الطلائع فى السوبر المحلى

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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف خطاب اتحاد الكرة المصري أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة علي شوطين واذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.


وشدد الخطاب أيضا علي ارتداء الأهلي بطل دوري 2019-2020 زيه الأصلي علي أن يرتدي طلائع الجيش ثاني كأس موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.‏

المصرى اليوم

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