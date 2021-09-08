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الأهلي يلتقى خطابا بمواعيد كأس

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الأهلي يلتقى خطابا بمواعيد كأس مصر الأهلي يلتقى خطابا بمواعيد كأس

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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021.


وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.


كما اكد اتحاد الكرة في خطابه علي أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي السويس الجديد.


وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.


وأكد خطاب اتحاد الكرة علي إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى اليوم

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