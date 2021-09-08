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المشاط : 25 مليار دولار محفظة التعاون الدولي الجارية في

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المشاط : 25 مليار دولار محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر المشاط : 25 مليار دولار محفظة التعاون الدولي الجارية في

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة سعي دول العالم للبحث عن أدوات مبتكرة لتوفير التمويلات وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي الجارية في تبلغ حالياً نحو 25 مليار دولار وتسهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات.

وأضافت المشاط، أن جميع الدول واجهت تحديات مشتركة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه رغم التداعيات السلبية لكنها دفعت العالم للتكاتف واستكشاف الأهداف المشتركة .

جاء ذلك خلال حوار أجرته الإعلامية إليني جيوكوس، مقدمة برامج ومراسلة بشبكة سي إن إن ، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت عنوان «بناء شراكات دولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي I الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت الرئيس عبد الفتاح .

وأوضحت أنه من أكثر الإيجابيات التي أظهرتها جائحة كورونا هي التأكيد على ضرورة التركيز على التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما دفع مصر لجمع الأطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والجهات الدولية من أجل مشاركة تجارب الدول المختلفة بما يدفع العمل متعدد الأطراف.

وأكدت أن المصرية تستهدف من خلال مشروعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن وزارة التعاون الدولي قامت بإعداد خريطة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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