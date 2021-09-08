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رسميًا.. كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

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رسميًا.. كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني رسميًا.. كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:
البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا.
ضياء السيد مدربًا عامًا
محمد شوقي مدربا
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى
ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

المصرى اليوم

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