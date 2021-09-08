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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهاداتالقراءات

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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهاداتالقراءات وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهاداتالقراءات

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية - التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441/ 1442هـ ،2020/2021م‎ .

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، ‏وعددهم 1153 طالبًا وطالبة‎

فيما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.‏

المصرى اليوم

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