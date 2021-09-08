نائب بـ«الشيوخ»: ميناء الإسكندرية يكشف جهد الدولة لمواكبة العصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن حجم الإنجازات بميناء الإسكندرية، يكشف عن جهد كبير تقوم به الدولة لتطوير موانيها لزيادة قدرتها الاستيعابية، حتى تصبح موانىء عالمية حقيقية، كما تكشف الرغبة في الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاستفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.

وأوضح النائب في بيان أصدره اليوم، أن جولة الرئيس السيسي في ميناء الإسكندرية، وتفقده الميناء وافتتاح عدد من مراحل التطوير والأرصفة المختلفة التي تم تجهيزها ومنها رصيف الاستخدامات المتعددة، يكشف للرأي العام ما يتم إنجازه بعيداً عن الأعين، وما تقوم به الدولة في شتى المجالات للحاق بوكب التقدم والإزدهار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن عمليات التطوير في ميناء الإسكندرية طالت العديد من مرافق ميناء الإسكندرية البحري،خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة وغيرها، مضيفا ان الدولة كما قال الرئيس السيسي تنتهج نهجا مغايرًا عما كان في السابق وتود تعزيز قدراتها وتفعيلها.