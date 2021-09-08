حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة سهل الطينة شرقي القناة

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أعلنت مديرية الزراعة ببورسعيد تحت رعاية المهندس كامل تويج مدير عام الزراعة وإشراف الدكتور على سليمان مدير الإرشاد الزراعي عن انطلاق الجهاز الارشادي بمنطقة سهل الطينة شرق القناة لحصاد الحقول الارشادية لمحصول الأرز ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بزيادة إنتاجية محصول الأرز في الأراضي الملحية للموسم الزراعي ٢٠٢١م تحت رعاية مركز بحوث الأرز متمثلا في الدكتور محمود أبويوسف رئيس مركز بحوث الأرز بسخا والدكتور بسيوني عبدالرازق زايد رئيس الفريق العلمى ببورسعيد وبحضور المهندس أسامة نيروز جودة أخصائى المحصول بالارشاد الزراعي ببورسعيد.

تمت عملية الحصاد للحقل الارشادي لدي المزارع حسن السعيد محمود والمنزرع بصنف جيزة ١٧١. كما تم المرور الميداني على باقي الحقول الإرشادية لمحصول الارز لتحديد مواعيد جديدة لحصاد باقي الحقول.

يأتى ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات واستجابة من اللواء محافظ بورسعيد لتنمية سيناء شرق القناة.