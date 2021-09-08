أخبار عاجلة

بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
البحرين تطلق سراح بعض السجناء السياسيين بموجب قانون جديد -
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة سهل الطينة شرقي القناة

Print
حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة سهل الطينة شرقي القناة حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز بمنطقة سهل الطينة شرقي القناة

أعلنت مديرية الزراعة ببورسعيد تحت رعاية المهندس كامل تويج مدير عام الزراعة وإشراف الدكتور على سليمان مدير الإرشاد الزراعي عن انطلاق الجهاز الارشادي بمنطقة سهل الطينة شرق القناة لحصاد الحقول الارشادية لمحصول الأرز ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بزيادة إنتاجية محصول الأرز في الأراضي الملحية للموسم الزراعي ٢٠٢١م تحت رعاية مركز بحوث الأرز متمثلا في الدكتور محمود أبويوسف رئيس مركز بحوث الأرز بسخا والدكتور بسيوني عبدالرازق زايد رئيس الفريق العلمى ببورسعيد وبحضور المهندس أسامة نيروز جودة أخصائى المحصول بالارشاد الزراعي ببورسعيد.

تمت عملية الحصاد للحقل الارشادي لدي المزارع حسن السعيد محمود والمنزرع بصنف جيزة ١٧١. كما تم المرور الميداني على باقي الحقول الإرشادية لمحصول الارز لتحديد مواعيد جديدة لحصاد باقي الحقول.

يأتى ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات واستجابة من اللواء محافظ بورسعيد لتنمية سيناء شرق القناة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي

بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي

أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه

أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه

تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج

الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج