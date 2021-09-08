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هجمات برامج الفدية المتطورة.. تعرف على أفضل طرق الحماية

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هجمات برامج الفدية المتطورة.. تعرف على أفضل طرق الحماية هجمات برامج الفدية المتطورة.. تعرف على أفضل طرق الحماية

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قال دكتور نزار ساي خبير أمن المعلومات، إن التسارع في استخدام الإنترنت والتطبيقات المختلفة، أدى إلى حدوث حالة من الفضول نحو السيطرة على مستخدمي تلك البرامج، ومن هنا جاءت فكرة الفيروسات التي تدخل إلى أجهزة الكمبيوتر وتطورها.

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، «فيروسات الفدية المتطورة وغيرها، هي مجموعة من البرامج الخفية التي تدخل إلى الكمبيوتر من خلال استخدام الإنترنت أو من مصادر غير معلومة، وتظل موجودة دون أن نشعر بها وفي توقيت معين تبدأ في العمل، وهي نوع من القرصنة، كان أول ظهور لها في أواخر التسعينات، وانتشرت خلال الفترة الأخيرة»، مشيرًا إلى أن سبب انتشارها هو التعرض الدائم للإنترنت وعدم حماية الأجهزة وتحديثها بصفة مستمرة.

أوضح أن تلك البرامج حين تبدأ في العمل تحدث خلل في الكمبيوتر على مستويين، الأول هو تشفير الجهاز إذا كان يعمل بنظام ويندوز وعدم القدرة على فتحه مرة أخرى إلا إذا تم دفع فدية للقراصنة المسؤولين عن البرنامج، أما المستوى الثاني هو حجب الملفات الخاصة الموجودة على الكمبيوتر وعدم قدرة المستخدم على فتحها إلا إذا تم دفع فدية أيضًا مقابل فتحها.

وللوقاية منها نصح خبير أمن المعلومات باستخدام نظام تشغيل محدث بالإضافة إلى تحميل برنامج مكافحة الفيروسات، فضلًا عن الوعي وعدم فتح أي رابط مجهول لمجرد أنه يحمل مكسب أو هدية أو مسابقة، موضحًا أن وضع البيانات الشخصية في التطبيقات مجهولة المصدر مثل تلك التي تحول الصورة الشخصية إلى كرتون، قد يعرض المستخدم لإعادة بيع بياناته لجهات أخرى.

المصرى اليوم

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