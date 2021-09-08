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من «الحجاب» إلى «النقاب».. دينا تثير الجدل على السوشيال ميديا ( صورة )

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من «الحجاب» إلى «النقاب».. دينا تثير الجدل على السوشيال ميديا ( صورة ) من «الحجاب» إلى «النقاب».. دينا تثير الجدل على السوشيال ميديا ( صورة )

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أثارت الراقصة والفنانة دينا الجدل، الشهر الماضي، بسبب ظهورها بـ «لوك»، مختلف عن شخصيتها، حيث ظهرت وهي مرتدية «الحجاب، ولم تكشف وقتها سر ظهورها بهذا اللوك ليتضح بعد ذلك أنها شخصيتها في مسلسل»السيدة زينب«، ولم يمر سوي 3 أسابيع لتثير دينا الجدل مرة أخرى ولكن هذه المرة تظهر بـ» النقاب «، حيث كشفت دينا عن صورتها وهي ترتدي النقاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو» إنستجرام «.

الفنانة دينا

وكانت دينا كشفت حقيقة تجسيد شخصية «السيدة زينب» حفيدة الرسول رضى الله عنها، بعد توارد شائعات عن طبيعة العمل واستناده إلى أساس ديني.

ونشرت «دينا» صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت: «السيدة زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا وقيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة».

وتابعت: «المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية».

واستطردت: «المسلسل يدور في إطار اجتماعى بحت وليس له أي علاقة بالدين، وأنا بمثل دور سيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبدالمغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى».

المصرى اليوم

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