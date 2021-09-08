"التخصصي" يختتم مؤتمراً عالمياً افتراضياً في مستجدات طب الأطفال

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شارك فيه 65 متحدثاً دولياً ومحلياً وحضور أكثر من 7000 مشارك

اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي الافتراضي لمستجدات طب الأطفال الذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من شهر سبتمبر 2021م، بمشاركة 65 متحدثاً عالمياً ومحلياً، وحضور طبي غير مسبوق بلغ 7638 ممارساً صحياً من 21 دولة حول العالم.

وكان المؤتمر قد شهد كلمة افتتاحية للمشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض الذي أكد أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر في تطوير الممارسات الطبية المستجدة في مجال طب الأطفال ومايمثله من منصة مهمة للممارسين الصحيين في المملكة لتبادل الخبرات والمعرفة الطبية الحديثة مع نخبة من المتحدثين والخبراء الذين يعملون في مراكز طبية مرجعية عالمية في طب الأطفال.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور سامي الحجار أنالحضور الكبير للمؤتمر يعكس قوة محتوى البرنامج العلمي وسمعة المستشفى المرموقة في تنظيم المؤتمرات الطبية المتميزة مشيراً إلى أن الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر اعتمدت 28.75 ساعة تعليم مستمر لحضور المؤتمر، كما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 22 ساعة تعليم مستمر.

وأضاف أن المؤتمر تبنى مجموعة من الأهداف لإبراز ما توصلت له الدراسات والاكتشافات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأطفال قدمها 65 متحدثاً من نخبة الأساتذة والاستشاريين في مختلف اختصاصات طب الأطفال من أمريكا، وكندا، وأوروبا، ومن عدد من الدول العربية والمملكة العربية السعودية.

وبيّن الدكتور "الحجار" أن فعاليات المؤتمر العلمية توزعت على عدة محاور رئيسة شملت اضطرابات البلوغ ونقص السكر، حساسية الغذاء عند الأطفال وعلاجها والتنويع في الأطعمة، وطرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وحماية الأطفال من الإهمال، والجديد في علاج الربو والالتهابات الرئوية، ودور العناية المركزة في التعامل مع الحالات الحرجة، وأمراض الجهاز الهضمي الشائعة ونوعية الغذاء وأهمية الرضاعة الطبيعية، ومرض كورونا لدى الأطفال ومضاعفاته ودور اللقاح الواقي من فيروس كورونا في سلامة العودة للمدارس، والفشل الكلوي والأمراض الاستقلابية، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الخدج، وارتفاع الضغط الرئوي، وكيفة التأكد من تشخيص أمراض الأطفال الخلقية، وأسس الجودة والسلامة في علاج أمراض الأطفال، كما تم تخصيص جزء من المؤتمر لمناقشة الأبحاث المتميزة وقدمت جائزة مالية لأفضل بحث مقدم في المؤتمر.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور الرائد والجهود التي تقوم بها إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في دعم المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعريف الكفاءات والكوادر الصحية الوطنية بأحدث المستجدات والتطورات الحديثة في علاج أمراض الأطفال في المملكة العربية السعودية.