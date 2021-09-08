أخبار عاجلة

بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
البحرين تطلق سراح بعض السجناء السياسيين بموجب قانون جديد -
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التخصصي" يختتم مؤتمراً عالمياً افتراضياً في مستجدات طب الأطفال

Print
شارك فيه 65 متحدثاً دولياً ومحلياً وحضور أكثر من 7000 مشارك

اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي الافتراضي لمستجدات طب الأطفال الذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من شهر سبتمبر 2021م، بمشاركة 65 متحدثاً عالمياً ومحلياً، وحضور طبي غير مسبوق بلغ 7638 ممارساً صحياً من 21 دولة حول العالم.

وكان المؤتمر قد شهد كلمة افتتاحية للمشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض الذي أكد أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر في تطوير الممارسات الطبية المستجدة في مجال طب الأطفال ومايمثله من منصة مهمة للممارسين الصحيين في المملكة لتبادل الخبرات والمعرفة الطبية الحديثة مع نخبة من المتحدثين والخبراء الذين يعملون في مراكز طبية مرجعية عالمية في طب الأطفال.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور سامي الحجار أنالحضور الكبير للمؤتمر يعكس قوة محتوى البرنامج العلمي وسمعة المستشفى المرموقة في تنظيم المؤتمرات الطبية المتميزة مشيراً إلى أن الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر اعتمدت 28.75 ساعة تعليم مستمر لحضور المؤتمر، كما اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية 22 ساعة تعليم مستمر.

وأضاف أن المؤتمر تبنى مجموعة من الأهداف لإبراز ما توصلت له الدراسات والاكتشافات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأطفال قدمها 65 متحدثاً من نخبة الأساتذة والاستشاريين في مختلف اختصاصات طب الأطفال من أمريكا، وكندا، وأوروبا، ومن عدد من الدول العربية والمملكة العربية السعودية.

وبيّن الدكتور "الحجار" أن فعاليات المؤتمر العلمية توزعت على عدة محاور رئيسة شملت اضطرابات البلوغ ونقص السكر، حساسية الغذاء عند الأطفال وعلاجها والتنويع في الأطعمة، وطرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وحماية الأطفال من الإهمال، والجديد في علاج الربو والالتهابات الرئوية، ودور العناية المركزة في التعامل مع الحالات الحرجة، وأمراض الجهاز الهضمي الشائعة ونوعية الغذاء وأهمية الرضاعة الطبيعية، ومرض كورونا لدى الأطفال ومضاعفاته ودور اللقاح الواقي من في سلامة العودة للمدارس، والفشل الكلوي والأمراض الاستقلابية، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الخدج، وارتفاع الضغط الرئوي، وكيفة التأكد من تشخيص أمراض الأطفال الخلقية، وأسس الجودة والسلامة في علاج أمراض الأطفال، كما تم تخصيص جزء من المؤتمر لمناقشة الأبحاث المتميزة وقدمت جائزة مالية لأفضل بحث مقدم في المؤتمر.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور الرائد والجهود التي تقوم بها إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في دعم المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعريف الكفاءات والكوادر الصحية الوطنية بأحدث المستجدات والتطورات الحديثة في علاج أمراض الأطفال في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

وكالة الأنباء السعودية: المملكة توقع مذكرتي تفاهم مع فايزر وأسترازينيكا

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية

الأخطبوط يكشف عن الحارس رقم واحد في السعودية

النصيب الأكبر لفرق السعودية وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي

النصيب الأكبر لفرق السعودية وكوريا.. الجمعة تسحب قرعة دور ربع النهائي الآسيوي