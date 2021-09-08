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عروض التنورة والحصاد بثقافة مطروح

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عروض التنورة والحصاد بثقافة مطروح عروض التنورة والحصاد بثقافة مطروح

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فاعليات صيف مطروح والتي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

تضمن العرض الثاني لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد فرغلي، ومدرب الرقصات عوام مصطفى على مسرح النادي الإجتماعي، تقديم مجموعة متميزة من الرقصات الإستعراضية على انغام الموسيقى البدوية ومنها «الفرح السيوي، الحصاد، السوق، الفرح، الجية، عروض التنورة»، بمصاحبة أغاني التراث المطروحة للفنان سليمان عبدالله والفنان موسي مطرف وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

المصرى اليوم

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