ارتدى نقابا للتخفي.. الإعدام للمتهم بقتل والدة صديقه لسرقة أموالها في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بالإعدام شنقا لقاتل والدة صديقه، بعد ورود تقرير مفتى الجمهورية بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم لقيامه بخنق المجنى عليها حتى الموت.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها لن تأخذها بالمتهم شفقة جزاءا لحق القصاص منه لقيامه بخنق المجنى عليها حتى الموت، ولكونها «عجوز».

ترجع أوراق القضية إلى منتصف إبريل من العام الماضى حيث قام المتهم بقتل المجنى عليها «خديجة» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى سكن الضحية لسرقة محتواه حيث أعد لتنفيذ مأربه «مفتاح مصطنع» وارتدى نقابا للتخفى.

أضافت المحكمة، أن المتهم ما إن تمكن من الدخول إلى مسكن المجنى عليها حتى أمسك بعنقها ضاغطا عليه بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.

وأشارت إلى أنه كان غرض المتهم من إرتكاب جريمتة التأهل لارتكاب جنحة وهى سرقة مبلغ مالى المبين بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليها ثم لاذ بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط المتهم واعترف تفصيليا بارتكاب جريمتة أمام النيابة والتى أمرت بحبسه والتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وضبط أداة الجريمة، وأحيل للمحكمة فاصدرت حكمها السابق.