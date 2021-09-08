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في إطار توجيهات د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للإحتفال برموز مصر في كافة المجالات، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات بمحافظة الغربية.

ففي قصر ثقافة المحلة عقدت أمسية أدبية للإحتفال بمئوية الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، افتتح الأديب محمد نجيب الجزار، رئيس نادي أدب قصر ثقافة المحلة فعاليات الأمسية بذكر أهم المحطات في حياة الراحل الكبير، ورؤيته في صياغة المحتوى الثقافي في مصر أثناء توليه وزارة الثقافة، مشيرا إلى الحرص الشديد الذي تمتع به "عكاشة" في الحفاظ على المفاهيم المجتمعية لشرائح المثقفين، مع مراعاة الوصول الى القناعات الشعبية، لعموم الشعب المصري.

من جانبه، أوضح الشاعر أحمد عيد، أن صلاح عبد الصبور أحدث نقلة نوعية في عالم الشعر، وذلك من خلال انتقاله من شعر القافية والوزن، الى شعر التفعيلة، حيث كانت حياة الراحل صلاح عبد الصبور ثرية وحافلة، شعرا، ونثرا، ومسرحا، كما يعد أحد أبرز رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية، وهو فارس المسرح الشعري، واستعرض رحلة الشاعر الراحل مع عالم الأدب والفن، منوها لأبرز أعماله المسرحية ومنها "مأساة الحلاج"، مسافر ليل، ليلى والمجنون"، بالإضافة إلى دواوينه الشعرية ومنها "أقول لكم، أحلام الفارس القديم، شجر الليل" وغيرها.