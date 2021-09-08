أخبار عاجلة

بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
البحرين تطلق سراح بعض السجناء السياسيين بموجب قانون جديد -
فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رموز الثقافية في أمسية أدبية بثقافة الغربية

Print
رموز مصر الثقافية في أمسية أدبية بثقافة الغربية رموز الثقافية في أمسية أدبية بثقافة الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للإحتفال برموز في كافة المجالات، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات بمحافظة الغربية.

ففي قصر ثقافة المحلة عقدت أمسية أدبية للإحتفال بمئوية الراحل الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، افتتح الأديب محمد نجيب الجزار، رئيس نادي أدب قصر ثقافة المحلة فعاليات الأمسية بذكر أهم المحطات في حياة الراحل الكبير، ورؤيته في صياغة المحتوى الثقافي في مصر أثناء توليه وزارة الثقافة، مشيرا إلى الحرص الشديد الذي تمتع به "عكاشة" في الحفاظ على المفاهيم المجتمعية لشرائح المثقفين، مع مراعاة الوصول الى القناعات الشعبية، لعموم الشعب المصري.

من جانبه، أوضح الشاعر أحمد عيد، أن صلاح عبد الصبور أحدث نقلة نوعية في عالم الشعر، وذلك من خلال انتقاله من شعر القافية والوزن، الى شعر التفعيلة، حيث كانت حياة الراحل صلاح عبد الصبور ثرية وحافلة، شعرا، ونثرا، ومسرحا، كما يعد أحد أبرز رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية، وهو فارس المسرح الشعري، واستعرض رحلة الشاعر الراحل مع عالم الأدب والفن، منوها لأبرز أعماله المسرحية ومنها "مأساة الحلاج"، مسافر ليل، ليلى والمجنون"، بالإضافة إلى دواوينه الشعرية ومنها "أقول لكم، أحلام الفارس القديم، شجر الليل" وغيرها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر