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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء طرق مجمع المصالح الحكومية بالخارجة

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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء طرق مجمع المصالح الحكومية بالخارجة محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء طرق مجمع المصالح الحكومية بالخارجة

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تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال إنشاء الطرق التي تخدم مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه المحافظ بعمل دورانات بطريق الخارجة- أسيوط للوصول للمجمع ومقابر البجوات وسرعة إستكمال طريق الناضورة والطريق الواصل بين طريق أسيوط والطريق الدائري خلف المجمع.

كما تفقد بدء أعمال إنشاء ممشي الدراجات من مقر جامعة الوادي الجديد وصولا لمدخل المدينة بطول ٥ كم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للإهتمام بالصحة العامة للنشء وتشجيع ركوب الدراجات.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ الممشي السياحي بحي ٢٥ يناير، ووجه بإستغلال المنطقة الكائنة بمدخل الحي لإقامة ملاعب رياضية وحديقة عامة لخدمة سكان الحي وإضفاء مظهر حضاري.

المصرى اليوم

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