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«نويرة» تفتتح موسمها الجديد على المسرح الكبير بالأوبرا في هذا الموعد

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«نويرة» تفتتح موسمها الجديد على المسرح الكبير بالأوبرا في هذا الموعد «نويرة» تفتتح موسمها الجديد على المسرح الكبير بالأوبرا في هذا الموعد

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تفتتح فرقة «عبدالحليم نويرة» للموسيقى العربية موسمها الفنى الجديد بحفل يقام بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الجمعة 10 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من اشهر مؤلفات زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين منها الطير المسافر، مالى- حاول تفتكرنى- عشان بحبك انا لبليغ حمدى، الشيطان- زورونى كل سنة مرة لسيد درويش، لأ مش انا اللي ابكى- قلبى بيقولى كلام لمحمد عبدالوهاب، بياع الهوى- على الحلوة والمرة لمحمود الشريف، أؤمر يا قمر لمحمد سلطان، اروح لمين- موسيقى لسه فاكر لرياض السنباطي إلى جانب موسيقى إمرأة من زمن الحب لعمار الشريعى.. اداء رحاب مطاوع، حسام حسني، نهاد فتحى، ابراهيم راشد، اسلام رفعت، سمية وجدى وعازف الكمان محمد نصر .

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست عام 1967 بقـيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

المصرى اليوم

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