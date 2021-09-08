ماكرون يتدخل.. باريس سان جيرمان يلجأ لاستراتيجية جديدة لإقناع مبابي بالتجديد

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استراتيجية جديدة يدرس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى اتباعها لتجديد عقد كيليان مبابى مهاجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد.

صحيفة «ماركا» الإسبانية كشفت في تقرير لها أن الفريق الباريسى لن يتنازل عن تمديد عقد مبابي، وأنه سيتم استخدام استراتيجيات مختلفة للنجاح في هذا الملف.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي سيبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل، تقديم عرض يربط مبابي لموسمين إضافيين وبزيادة مالية عن الراتب الذي رفضه اللاعب الشاب في وقت سابق.

ولفتت أيضا إلى أن نجمي الفريق نيمار جونيور وليونيل ميسي، يمكن أن يكون لهما دور في المفاوضات، وإقناع كيليان بالتجديد.

وكشفت أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضمن العوامل المؤثرة في ملف التجديد لمبابي، لأن رئيس الجمهورية، يريد أن يكون مهاجم باريس سان جيرمان كمثل أعلى للشباب.

وتشمل استراتيجية النادي الباريسي تقديم مغريات لكيليان مبابي مثل التي حصل عليها اللاعب البرازيلي في 2019، وتوقيع عقد رعاية مع أحد البنوك الممولة للنادي.