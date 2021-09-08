كونيا سبور التركي يعلن التعاقد مع كوكا على سبيل الإعارة من أولمبياكوس .. صور

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أعلن نادي كونيا سبور التركي، إتمام إجراءات التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي أولمبياكوس اليوناني.

ونشر الحساب الرسمي بنادي كونيا سبور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تشويقي للاحتفال بالتعاقد مع المهاجم الدولي المصري.

وقال أحمد حسن كوكا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي كونيا سبور: «لأكون صريحًا، أنا متحمس جدًا. أقوم بفتح صفحة جديدة. أعلم أن جمهورنا مثير جدًا. سأقوم بواجبي وأحرز أكبر عدد ممكن من الأهداف وسنجعل كونيا سبور ناجحًا. بالطبع كل مهاجم لديه هدف معين ليحرزه. أريد أن احرز 15 هدفا هذا العام. بهذه الطريقة أريد المساهمة في انتصار فريقي».

أحمد حسن كوكا ينتقل إلى قونيا سبور التركي

أحمد حسن كوكا ينتقل إلى قونيا سبور التركي