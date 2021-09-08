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أكد النائب شحاته أبوزيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة للإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات في مصر، في تعزيز وزيادة عمل الشركات لترسيخ صناعة السيارات في مصر، وأن اقتحام مصر لهذه الصناعة بقوة، هو تحرك مهم من جانب الدولة لتعزيز الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية، التي من شأنها رفع معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل.

ولفت النائب في بيان أصدره اليوم، إلى استعراض استعراض نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، المحاور الخاصة بإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر وتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال وفتح فرص عمل كثيرة، مشيراً إلى الاتفاق على 9 طرازات جديدة بأسعار أقل من السوق المحلي لتعميق الصناعة المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات وفتح خطوط إنتاج جديدة.

وأوضح النائب أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تقوم على العديد من المحاور، في مقدمتها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بالغاز الطبيعي، ويشمل برنامج الإحلال نحو 250 ألف سيارة، خلال ثلاث سنوات، بحيث يتم البدء في المرحلة الأولى بنحو 70 ألف سيارة.