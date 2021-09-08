التعليم: ضبط 5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدور الثاني للثانوية العامة

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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) على مستوى الجمهورية خامس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021 في مادة «اللغة الأجنبية الأولى» بإجمالي عدد 25929 طالب وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وموجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات منها: حادث انقلاب سيارة ملاكى بها 4 مراقبين بلجنة امتحانات الثانوية العامة بإدارة رأس غارب التعليمية أثناء عودتهم من أعمال الامتحانات لمدينة الغردقة، وأسفر عن مصرع 2 مراقبين، وإصابة كل من (مالك السيارة الملاكى) وتم نقله لمستشفى الغردقة العام ثم إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وإصابة مراقب آخر، ونعى الدكتور رضا حجازى المتوفين، موجهًا هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر بالمتابعة الفورية، وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتواصل مع أسرة المتوفين لتقديم كل الدعم في مصابهم الأليم، ومتابعة حالة المصابين أولابأول متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (5) حالات غش، وذلك على النحو التالى:

بمحافظة قنا تم ضبط الطالبة (ع.ع.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز تليفون محمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وبمحافظة بنى سويف تم ضبط الطالب (ع.م.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تليفون محمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور. .

وبمحافظة الدقهلية تم ضبط الطالبة (ا.ح.ح) عقب قيامها باستخدام جهاز تليفون محمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وبمحافظة بورسعيد تم ضبط الطالب (ر.ع.ا) عقب قيامه باستخدام جهاز تليفون محمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على التليفون المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وبمحافظة الشرقية تم ضبط الطالبة (هـ.و.ا) لانتحالها صفة أختها الطالبة (ن.و.ا) في امتحان اللغة الإنجليزية وقد تم تحرير محضر شرطة حيال الطالبتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان «مقاييس المفاهيم (الكيمياء)» بإجمالي عدد 4 طالب وطالبة.