وفد كنسي في ضيافة وزارة الأوقاف بالسويس (صور)

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استقبل الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الأربعاء، الأنبا دانيال لطفي مطران إقليم القناة وبرفقته الأب بشاي إسحاق وكيل شريعة الأقباط بالسويس والأب جوزيف راعي كنيسة اللاتينيه والسور حنان إسحاق والسور آنسي جوزيف بمقر مكتبه بمديرية أوقاف السويس في زيارة المحبة والسلام.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعهم المحبة والألفة.

وتابع «راضي» أن الشعب المصري نسيج واحد مسلم ومسيحي تجمعهم روح الود والألفة والاتحاد ولابد من المزيد من التعاون لنبذ الفرقة والاختلاف والعمل على الوحدة الوطنية التي من ثمارها النهوض بالمجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.

وعبر عن بالغ سعادته بزيارة الود والمحبة والتي تبث روح الحب والاخلاص والالفة بين نسيج الشعب المصري والتي تظهر دائما في الازمات والاعياد والافراح.

من جانبه، أشار الأنبا دانيال لطفي إلى أن الزيارة جاءت لتعزيز روح المحبة والالفة والاخلاص بين الشعب المصري مسيحي ومسلم على السواء.

وفد كنسي بقيادة نيافة الانبا دانيال لطفي مطران إقليم القناة في ضيافة وزارة الاوقاف بالسويس

وفد كنسي بقيادة نيافة الانبا دانيال لطفي مطران إقليم القناة في ضيافة وزارة الاوقاف بالسويس

وفد كنسي بقيادة نيافة الانبا دانيال لطفي مطران إقليم القناة في ضيافة وزارة الاوقاف بالسويس