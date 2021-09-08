وزير الزراعة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع دولي لتنمية المناطق الحدودية

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عقد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والذي ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور ممثلي الوزرات والجهات المعنية المشاركة في المشروع.

وأكد القصير أن المشروع يأتي في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأهالي ومزارعي محافظة مطروح، موضحًا أن المشروع يحقق طفرة تنموية زراعية متكاملة خاصة بمناطق التجمعات الصحراوية الحدودية، تعود بالنفع على المواطنين بمحافظة مطروح.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تطبيق مبادئ ونظم الحوكمة السليمة في تنفيذ المشروع ليكون نموذجاً رائداً في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها، وبالتالي يمكن من خلال هذا المشروع نقل الخبرات المصرية والتدريب لدول أفريقية أخرى خاصة في مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة التغيرات المناخية.

وطالب «القصير»، أيضًا بإدراج كل الأنشطة التي ينفذها المشروع في قواعد بيانات مؤمنة، مع وضع مؤشرات تنموية سليمة لقياس أثر تنفيذ أنشطة المشروع على مدى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمجتمعات المحليةـ موضحًا أن ما يتم تنفيذه خلال هذا العام سوف يحقق عائد اقتصادي من خلال تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار، وأنشطة تنمية المراعى الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم تنمية المرأة البدوية، وتحسين انتاجية الحاصلات الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار.

من ناحيته، قال الدكتور نعيم مصيلحي، المنسق الوطني للمشروع، أنه من المقرر أن يتم هذا العام 2021 / 2022 إنشاء ٧٠٠ بئر نشو بسعة ١٢٠ متر مكعب لكل بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات، بالاضافة لانشاء عدد 60 خزان لحصاد مياه الأمطار بسعة ٣٠٠ متر مكعب لكل خزان لتوفير المياه الصالحة للرى التكميلى لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان، مع إعادة تأهيل 20 بئر روماني بسعة ٥٠٠ متر مكعب بمناطق عمل المشروع المختلفة بداية من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم.

وأضاف «مصيلحي»، أن المشروع يساهم أيضًا في تنمية حوالي 10 كيلومتر طولي في بطون الوديان لاستغلال مياه السيول في استصلاح أراضى جديدة تزرع بالتين والزيتون لصالح الأسر الفقيرة، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديا وتحسين الانتاجية للحاصلات البستانية.

وأوضح المنسق الوطني للمشروع أن المشروع يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة حوالى ٣٠٠٠ فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية، بالاضافة إلى حماية ١٠٠٠٠ فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعى وحماية مساحة ١٠٠٠ فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوي.

وأشار «مصيلحي»، إلى إنه تم توزيع عدد ١٢٠ كبش كسلالة محسنه للعمل التحسين الوراثى لقطعان الأغنام البرقى والحفاظ علىيها كسلالة منتجة للحوم والتى تتميز بها محافظة مطروح، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمطروح. بالإضافة إلى تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية في ٢٠٠ حقل إرشادي نموذجى لتدريب وتاهيل قدرات المزارعين.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي، المنسق الوطني للمشروع، إن المرأة لها دور كبير في تنفيذ أنشطة مدرة للدخل مثل إنشاء أبراج الحمام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية وخمسة وحدات صحية متنقلة أخرى لخدمة الأهالي داخل التجمعات الصحراوية في عمق الصحراء.

من جانب آخر، أكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي للمشروع، أنه من خلال المكون المحلى للمشروع خلال العام المالى المنقضى 2020 / 2021 تم تنفيذ عدد اثنين محطة تحلية بسعة ٥٠ طن يومياً لكل محطة تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بمنطقة المقرون جنوب منطقة النجيلة ومحطة تخدم التجمعات بمنطقة الأقعرة جنوب منطقة سيدي براني والتي تخدم ما يقرب من 7٠٠ أسرة بدوية تعانى من نقص مياه الامطار.

وأضاف «الأمير»، إنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد ٦٠ بئر روماني لحصاد مياه الأمطار بسعة تخزينية ٤٠ ألف متر مكعب لتوفير مياه للشرب للمجتمعات المحلية، وتنفيذ عدد ٢٠٠ حقل إرشادي استفاد منها ٢٠٠ أسرة بدوية من خلال تقديم الدعم الفني، مشيرًا إلى إنه تم تطبيق أساليب الممارسات الزراعية الجيدة وتوفير المستلزمات الزراعية الخاصة بالخدمة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي لضمان زيادة الإنتاجية من الزراعة المطرية للمحاصيل البستانية والحقلية .