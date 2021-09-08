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دورات تدريبية مكثفة للصيادلة المكلفين الجدد في شمال سيناء

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دورات تدريبية مكثفة للصيادلة المكلفين الجدد في شمال سيناء دورات تدريبية مكثفة للصيادلة المكلفين الجدد في شمال سيناء

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بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء (إدارة الصيدلة) فعاليات الدورات التدريبية المكثفة للصيادلة الجدد المكلفين عام 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل شوكه، وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد عبدالفتاح مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة.

وأكدت الدكتورة أمل الخليلى مدير ادارة الصيدلة،على انطلاق فاعليات الدورات بمركز التدريب بمديرية الصحة بهدف الارتقاء بمهنة الصيدلة وابراز أهمية الدور الصيدلى في المجال الحكومى، وكذا التدريب على معايير الجودة بالعمل الصيدلى الحكومى.. مشيرة إلى أن العمل الصيدلى مؤثر وفعال في القطاع الصحى .

ومن جانبه، أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى إلى أنه تم عقد دورة تدريبية بإدارة بئر العبدالصحية للمكلفين الجدد في مايو الماضى بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى والتفتيش المالى والادارى بالإدارة الصحية ببئر العبد.. مؤكدا أن مديرية الصحة تسعى إلى تحقيق الجودة والارتقاء بالعمل الصيدلى من خلال التدريب المستمر بهدف تقديم خدمة ذات جودة للمواطن السيناوى .

المصرى اليوم

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