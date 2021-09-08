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نقل تبعية معلمي وموجهي التربية الرياضية لقطاع التعليم العام واعتبار المادة نجاح ورسوب

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نقل تبعية معلمي وموجهي التربية الرياضية لقطاع التعليم العام واعتبار المادة نجاح ورسوب نقل تبعية معلمي وموجهي التربية الرياضية لقطاع التعليم العام واعتبار المادة نجاح ورسوب

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وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على نقل تبعية معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية إلى الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بقطاع التعليم العام أسوة بمعلمي وموجهي المواد الأساسية المختلفة.

يأتي ذلك حتى يتسنى تعظيم الفائدة من الناحيتين الفنية والإدارية وحتى تستقر منظومة التعليم والتعلم بهذه المادة لكونها مادة أساسية ذات منهج وتوجيه فني كغيرها من المواد الدراسية الأساسية الأخرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن مادة التربية الرياضية والعسكرية مادة نجاح ورسوب ولها مناهج مخصصة لجميع المراحل ونوعيات التعليم، ويتم ربطها وتتكامل مع المواد الدراسية الأخرى ولها اختبارات شهرية.

المصرى اليوم

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