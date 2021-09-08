شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية بلجان مدارس الأقصر

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اشتكى طلاب الثانوية العامة الدور الثانى، من صعوبة امتحان الانجليزى، مؤكدين ان الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت اغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب ان الاختيارات محيرة ومتشابهة، وان الامتحان احتوى على افكار متعددة وإجابات متشابهة تحتاج لوقت لتحديد الاجابات، بجانب صعوبة الترجمة والقصة.

وقال الطالب على محمود، إن امتحان الانجليزى، شمل العديد من النقاط الصعبة والتى لم نستطع فيها الوصول للحلول بسبب التشابه في الاختيارات، موضحاً ان اغلب الاختيارات أصابتنا بالحيرة وعدم التأكد من الاجابات التي دوناها، مؤكدا ان الترجمة والاختبارات والقصة جاءت أسئلتهم في غاية الصعوبة ..

وأعرب الطالب نور حسن، بالقسم الأدبي، ان امتحان الانجليزى تضمن أسئلة احتوت على افكار متعددة وتحتاج لوقت اطول، مؤكدا ان الامتحان في مجمله صعب ويحتاج إلى وقت اطول للوصول للإجابات.

بينما اعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها مؤكدا ان غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة .