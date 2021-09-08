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وكالة الصحة البرازيلية «أنفيسا» تكذب لاعبى الأرجنتين

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وكالة الصحة البرازيلية «أنفيسا» تكذب لاعبى الأرجنتين وكالة الصحة البرازيلية «أنفيسا» تكذب لاعبى الأرجنتين

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ذكرت وكالة الصحة البرازيلية «أنفيسا»، أن اللاعبين الأرجنتينيين قدموا معلومات كاذبة حول مكان وجودهم السابق في وثائق الهجرة.

وبيَّنت أن القواعد البرازيلية واضحة بشأن منع القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا والهند خلال آخر 14 يومًا من دخول البلاد، إلا لو كانوا مواطنين برازيليين أو يتمتعون بإقامة دائمة.

من جانبه، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحقيقًا في إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين، الأحد الماضي بتصفيات ، بعد 5 دقائق من صافرة البداية، وسط مشاهد هزلية.

ودخل أفراد السلطات الصحية البرازيلية، الملعب لإيقاف المباراة عقب اتهام 4 لاعبين من الأرجنتين، يلعبون في الدوري الإنجليزي، بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كورونا.

وكان إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، وثنائي توتنهام كريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، ضمن التشكيلة الأساسية للأرجنتين، عندما دخل أفراد السلطات الصحية البرازيلية، ملعب نيو كيميكا لإيقاف المباراة.

وقال الفيفا: بعد تحليل التقارير الرسمية للمباراة، يؤكد الاتحاد الدولي، بدء إجراءات انضباطية متعلقة بالاتحادين.

وأضاف «تم التحقيق مع الفريقين من أجل معلومات إضافية في الوقائع التي أدت لإيقاف المباراة، وستجمع البيانات وستراجع بواسطة لجنة الانضباط بالفيفا».

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