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«قطاع الأعمال»: سعر القنطار يصعد إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن

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«قطاع الأعمال»: سعر القنطار يصعد إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن «قطاع الأعمال»: سعر القنطار يصعد إلى 3865 جنيها في ثاني مزاد للقطن

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في إطار متابعة وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، فقد بلغت الكميات المباعة في ثاني المزادات نحو 3182 قنطار صنف (جيزة 95) وذلك بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

في الفيوم، تمت المزايدة على عدد 1380 كيس بوزن 1591.8 قنطار، وتمت الترسية على شركتي العمدة والوطنية بسعر 3865 جنيها للقنطار الواحد.

أما بني سويف، فقد تمت المزايدة على عدد 1362 كيس بوزن 1590.6 قنطار وفاز بها 3 شركات هي ابو مضاوي والفيوم والوطنية، حيث بلغ سعر الترسية 3715 جنيها للقنطار.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها على كل المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتعتمد آلية تحديد سعر فتح المزادات، التي حددتها اللجنة الوزارية للقطن، على حساب هامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

المصرى اليوم

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