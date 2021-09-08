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أجرى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى «فالنتينا ماتفينكو» على هامش المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا .
، وأكد «جبالي» خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين في محيطهما الإقليمى والدولى، الأمر الذي أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ في مطلع العام الجارى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني.
واشار إلى المشروعات المشتركة الكبرى القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية حالياً.
و استعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، قائلا إن مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين.
و قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إن جلسة المباحثات هذه تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
و أكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى الأصيلة في مياه النيل.