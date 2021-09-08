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‏ «جبالى» لرئيسة «الفيدرالى الروسى» : لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل ‏

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‏ «جبالى» لرئيسة «الفيدرالى الروسى» :مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل ‏ ‏ «جبالى» لرئيسة «الفيدرالى الروسى» : لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل ‏

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أجرى المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع رئيسة المجلس الفيدرالى الروسى «فالنتينا ‏ماتفينكو» على هامش المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا .

، وأكد ‏ «جبالي» خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين في محيطهما ‏الإقليمى والدولى، الأمر الذي أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ في مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني. ‏

‏ واشار إلى المشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏

‏و استعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، قائلا إن لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

‏و قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ‏

و أكدت فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة في مياه النيل.

المصرى اليوم

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