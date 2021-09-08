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20 دولة تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث التعامل مع حكومة "طالبان"

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20 دولة تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث التعامل مع حكومة "طالبان" 20 دولة تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث التعامل مع حكومة "طالبان"
يناقش تعزيز الضغوط الدولية على الحركة

20 دولة تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث التعامل مع حكومة

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ألمانيا، اليوم (الأربعاء)، مع شركائه من 20 بلداً تأثر بالانسحاب من أفغانستان، بعد إعلان الأفغانية الجديدة أمس.

ويلتقي "بلينكن" وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في رامشتاين، حيث سيترأس معه الاجتماع الافتراضي العاجل لوزراء من 20 بلداً بشأن طريقة المضي قدماً في أفغانستان.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا الاجتماع، إلى تعزيز الضغوط الدولية على "طالبان" للوفاء بالتزاماتها القاضية بالسماح للأفغان بالرحيل بحرية إذا رغبوا في ذلك، وفقاً لـ"رويترز".

ويبحث الاجتماع أيضاً تنسيق طريقة التعامل مع الحكومة المؤقتة التي أعلنت أمس، ولا تضم نساء أو أعضاء من خارج "طالبان"، كما أن وزير داخليتها مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم الإرهاب.

وتستضيف قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، مؤقتاً آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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