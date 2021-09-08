"الصحة": اللقاحات تخفض من إمكانية التعرض للإصابة بالفيروس بنسبة 95%

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شددت على أهمية الجرعة الثانية وأكدت أنها تحقق المناعة المجتمعية وتعمل بكفاءة

كشفت وزارة الصحة عن أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن اللقاحات أثبتت أنها تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك على منصتها الرسمية بـ"تويتر": إن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تقلل من فرص تكرار الإصابة بالعدوى، بجانب انها تقلل أو تضعف أعراض الإصابة.

وأكدت أن الحصول على اللقاحات يخفض من إمكانية التعرض للإصابة بالفيروس بنسبة 95%، وتحقق المناعة المجتمعية مع التقليل من انتشار العدوى، بجانب أنها تقلل الإصابة بمتحور دلتا وتحفز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.