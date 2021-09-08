أخبار عاجلة

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

إنقاذ طفلة كانت على حافة هاوية بعد انهيار شقق جراء انفجار غاز

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
افتتاح مقبرة الملك زوسر بسقارة في مصر بعد 15 عاما من الترميم

افتتاح مقبرة الملك زوسر بسقارة في مصر بعد 15 عاما من الترميم

الجيش الكوري الجنوبي : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

الجيش الكوري الجنوبي : كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر الشرقي

العارضة يروي تفاصيل الهروب من جلبوع

العارضة يروي تفاصيل الهروب من جلبوع

شاهد.. حصان في صالون سيارة "تكسي"

شاهد.. حصان في صالون سيارة "تكسي"