انتظام 2273 شركة.. «الضرائب» ترصد آراء الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

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كشف تقرير حديث لمصلحة الضرائب عن أراء الشركات التي انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيدهم على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسيير إنضمامهم إلى المنظومة.

وأشار التقرير الذي أعده المرصد الإعلامي الضريبي إلى انتظام ٢٢٧٣ شركة في رفع وثائقها الالكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بإجمالى عدد ٤٤ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن.

وبحسب التقرير المعروض على رئيس المصلحة، رضا عبدالقادر، أشارت شركة «الفيصل للصناعات الغذائية» إلى انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ مايو الماضي، لافتًة إلى أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة ولكن كان هناك دعم فني من قبل مصلحة الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات خاصة أن الشركة لديها نظامين للتعامل وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين الذين يتم التعامل معهم بالشركة.

وأشادت شركة «باور ايجيبت» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وما تلقته الشركة من دعم فني من المصلحة للتشغيل والإجراءات التي يجب اتخاذها، إلى جانب المساعدة بحل أي معوقات واجهت الشركة، مشيرة إلى أن المنظومة كشفت رؤية الدولة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تحقق مزايا عديدة لنا من أهمها توفير بيانات لحظية عن حركة المبيعات والمشتريات، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.

وأشاد «مكتب الشرق الأوسط للاستشارات المالية والضريبية» ولديه عشرات العملاء من كبار الممولين المنضمين لمنظومة الفواتير الالكترونية بالدور الفعال لمصلحة الضرائب المصرية وشركة e tax بالمنظومة، قائلًا إن هناك تطوير مستمر لحل كل التحديات التي تواجه عملائنا بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني والتقني لإنطلاق العمل بشكل فعال خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أن المنظومة لا يوجد بها أي أعطال أو تأخير في عملية التشغيل مما ساهم في السهولة في إعداد كل نماذج الإقرار الضريبى وتسهيل دور المراجعة المالية والضريبية للمكتب وإعتماد الدفاتر والسجلات لدى عملائنا مما ساهم في ارتقاء مهنة المراجعة المالية والضريبية.

وقالت «شركة فودافون مصر» إن لديها 3 شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الالكترونية وهي فودافون اتصالات، وفودافون داتا، وفودافون مصر للتجارة، لافتًة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة من مجموعة «فودافون»، التي حرصت على أن تكون ضمن المرحلة الأولي لكبرى الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدًة باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذى أسهم في تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأعربت شركة «فودافون مصر» عن تقديرها للدور الفعال للمنظومة لتطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ودور المنظومة في ضم الاقتصاد الموازي وتحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت شركة «ابركرومبي اند كنت ايجيبت للسياحة» أنها من أكثر الشركات التي استفادت من توحيد وميكنة نظام الفاتورة بما يُسهم في تمكينها من تطوير أنظمتها الداخلية، وإختصار الكثير من الوقت والجهد في تلبية طلبات عملائها.

ولفتت الشركة إلى أهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية التي حرصت على الانضمام لها تكمن في أنها خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، والتعاون مع مصلحة الضرائب بما يحقق مصلحة الجانبين من خلال تطبيق كل النظم والآليات الجديدة، مشيدة بنجاح التجربة، قائلة نثق في أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهم بدور إيجابي في تحقيق نمو أفضل للاقتصاد المصري وهوما سيستفيد من ثماره الجميع.

وعن تجربتها في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت «شركة انسومات» أنه كان هناك تعاون مثمر وبناء بين مصلحة الضرائب وشركة e finance من جهة وممثلي الشركة من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه تم عقد ندوات تعريفية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتسهيل وتهيئة وتذليل أي صعاب حتى اتمام عملية الإنضمام، مضيفة أنه تم التواصل أكثر من مرة من خلال ممثلين المصلحة والشركة والتي أدت لاتمام عملية التكامل وإصدار الفواتير عبر المنظومة مؤكدة على حرصها على إدراج كافة تعاملاتها على المنظومة وذلك حرصًا منها على ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشارت شركة «اتصالات مصر» إلى التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد وما تقوم به مصلحة الضرائب من مواكبة ذلك التطور بدءً من الاقرارات الضريبية الالكترونية وصولًا إلى منظومة الفاتورة الالكترونية، لافتًة إلى أنها كانت من أوائل الشركات المتقدمة لطلب إصدار الفاتورة الالكترونية، وقامت بالتكامل مع المنظومة من منتصف مايو ٢٠٢١، وذلك إيمانًا وعيًا منها لتكون واحدة من شركاء النجاح للتطور التكنولوجي التي تشهده البلاد.

وأشارت الشركة إلى مواجهة العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناجية التكنولوجية، بالإضافة إلى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذى يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية.