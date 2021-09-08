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قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مصر تشهد في عهد القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة السابقة طفرة كبيرة في كل القطاعات والمجالات مما يساهم في تحقيق نهضة تنموية لتحقيق التنمية المستدامة التي شرعت مؤسسات الدولة في تنفيذها.

وأشادت رشاد، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، عن تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم والمناسب لجذب الاستثمار في مصر، مؤكدة أن أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا وبالتالي ينعكس على حجم الاستثمار خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأشارت رشاد، إلى أن أعمال التطوير سيكون لها أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، وأن المستهدف وصول حجم التداول إلى نحو 1.25 مليون حاوية، وهذا بفضل أعمال التطوير التي سيكون لها دور أيضا كبير في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

وأكدت رشاد، أن الميناء بهذا الكم من الاهتمام ستحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، في الوقت الذي تهدف أعمال التطوير لتحقيق التنمية الحقيقية ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية في المنطقة لإظهار قدراتها الحقيقية في البحر الأبيض والمتوسط، وتوجيه الدعوة للمستثمرين سيكون له دور إيجابى لجلب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.