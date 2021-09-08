أخبار عاجلة

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
محافظ جدة يضع أولى قطع الليغو لبناء أكبر مجسّم فورمولا 1 -
وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية -
بعد اعتذار الطالبة.. جامعة طنطا تعلن إتمام الصلح بين «فتاة الفستان» والمراقبين (صور) -
نقيب الفلاحين يكشف تعرض المحاصيل الزراعية لعدوان ثلاثي -
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي -
رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية لفعاليات «النجم الساطع 2021» -
بالاستعانة بالدلافين.. بدء علاج طفل صربي من ذوي الاحتياجات الخاصة في شرم الشيخ -
رئيس «تشريعية النواب»: سنناقش قانون جديد للأحوال الشخصية مطلع أكتوبر -
أستاذ اقتصاد لبناني يحذر من فرض عقوبات على بلاده بسبب النفط الإيراني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائبة: إهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ يعزز وضع على الخريطة الاستثمارية

Print
نائبة: إهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ يعزز وضع مصر على الخريطة الاستثمارية نائبة: إهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ يعزز وضع على الخريطة الاستثمارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن تشهد في عهد القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة السابقة طفرة كبيرة في كل القطاعات والمجالات مما يساهم في تحقيق نهضة تنموية لتحقيق التنمية المستدامة التي شرعت مؤسسات الدولة في تنفيذها.

وأشادت رشاد، بحديث الرئيس عبدالفتاح ، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، عن تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم والمناسب لجذب الاستثمار في مصر، مؤكدة أن أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا وبالتالي ينعكس على حجم الاستثمار خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأشارت رشاد، إلى أن أعمال التطوير سيكون لها أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، وأن المستهدف وصول حجم التداول إلى نحو 1.25 مليون حاوية، وهذا بفضل أعمال التطوير التي سيكون لها دور أيضا كبير في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

وأكدت رشاد، أن الميناء بهذا الكم من الاهتمام ستحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، في الوقت الذي تهدف أعمال التطوير لتحقيق التنمية الحقيقية ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية في المنطقة لإظهار قدراتها الحقيقية في البحر الأبيض والمتوسط، وتوجيه الدعوة للمستثمرين سيكون له دور إيجابى لجلب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر