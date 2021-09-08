«الحركة الوطنية» يدشن برنامج اعداد قادة المستقبل

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اعلن حزب الحركة الوطنية المصرية ان تدشين برنامج جديد لـ «إعداد قادة المستقبل وتأهيل الشباب على القيادة» بهدف دعم الكوادر وتأهيلهم بالخبرات والمعرفة من خلال توفير برامج تدريبية مجانية في العديد من المجالات المختلفة على ان يمنح المتدرب شهادة معتمدة تؤكد اجتيازه للدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل، وتم اختيار محافظة المنوفية لتكون نقطة انطلاق البرنامج التدريبي على ان يتم تعميمها بعد ذلك في العديد من المحافطات المختلفة .

وأكد طارق جعفر الامين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية وعضو الامانة العامة انه جاهز لاطلاق البرنامج التدريبي الذي يوفر فرصة لكل شباب محافظة المنوفية للتسجيل في «برنامج إعداد قادة المستقبل لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة» برعاية رؤوف السيد على رئيس الحزب مسدداً على ان التدريب متاح لكل شباب المحافظة من الجنسين وسيكون التدريب مجاني بالكامل وبشهادة معتمدة.

واوضح امين الحركة الوطنية بالمنوفية ان الحزب يقوم بدورة الوطني المنوط به كمؤسسة حزبية سياسية داعمة الدولة وجهود قيادتها السياسية في اطار دعم وتمكين الشباب بوصفهم محور أي تقدم ونمو في الدولة التي تضعهم على رأس أولوياتها واهتماماتها بهدف تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب من خلال إعداد قادة سيتم الإعتماد عليهم لقيادة عجلة التطوير وتحقيق رؤية الدولة خلال السنوات القادمة لذا فقد اصبح من الضروري على كل مؤسسة سواء حكومية أو خاصة ان تعمل في هذا الاطار بما يساهم في خلق كوادر شبابية واعية ناضجة تستطيع تحمل مسئولية القيادة في كل المجالات على ان يتم تأهيلها وتسليحها بالوعي والوطنية وقيم الولاء والانتماء .

واضاف: قمنا بالعديد من الدراسات التحليلية التي من خلالها استطعنا تحديد نوع التدريبات التي يحتاجها الشباب لصقل المهارات والقدرات سواء من الجانب المهني أو الاداري بهدف خلق شخصية مثقفة واعية تمتلك قدرات عالية بما يدفع لها نحو الابداع والتميز، وتابع جعفر: كل البرامج التدريبية اعمل في اطار علمي منهجي متعدد الاهداف والتخصصات بحيث نصل في نهاية الامر إلى مخرجات قادرة على تحقيق الهدف الاسمي موضحاً اننا حريصين كل الحرص على ان نقدمة حزمة من التدريبات والتطبيقات العملية والانشطة الثقافية والمعرفية الفاعلة التي تدعم الخبرات وتخلق كوادر واقفة على أرض صلبة قادرة على تدفع بعجلة الدولة للامام .