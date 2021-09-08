إبراهيم سعيد معلقًا على تدريب حسن شحاتة للمنتخب: «ده وقت حسام حسن»

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علق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على أنباء اقتراب حسن شحاتة، من تولي تدريب منتخب مصر الأول خلفًا لحسام البدري، الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع احترامي لكابتني كابتن حسن شحاته وتاريخه وتقديري ليه ده وقت حسام حسام حسن مع اختلافي معاه شخصيا بس يستحق والأولوية ليه وانا بدعمه بقوة».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر في اجتماعه الطارئ، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة، عن التشكيل النهائي لجهاز المنتخب خلال الساعات القليلة المقبلة.